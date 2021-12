Wo gebaut wird, ist Zukunft

„Baulärm ist die Melodie des Fortschritts“, sagt Bürgermeister Werner Peitz etwas blumig immer dann, wenn große Bauprojekte anstehen oder monatelang laufen. Und davon gab es allein in den vergangenen sechs Jahren in Delbrück mehr als in den gut 15 Jahren zuvor zusammengenommen

. Das Jahr 2021 hat dabei noch Besonderes zu bieten, nämlich den Baustart für das neue Rathaus, das Jahrhundertbauwerk an der Himmelreichallee: Schnell ist im April die riesige Baugrube ausgekoffert, insgesamt zügig kommt in den folgenden Monaten der Bau an sich voran. Bald ist der Komplex im Sommer „aus dem Keller“, längst wächst er in die Höhe, die Vorbereitungen für das dritte Geschoss laufen aktuell. Der fünfeckige Grundriss (Pentagon) erweist sich als Herausforderung. „Wir sind sehr froh, dass wir mit der Firma Fechtelkord & Eggersmann aus Harsewinkel-Marienfeld einen leistungsfähigen Partner aus der Region finden konnten“, so Projektleiterin Stefanie Volkmer vom Fachbereich Bauen und Planen/Stadtverwaltung Delbrück sowie Bauleiter Wolfgang Benesch. Stand jetzt soll das neue Rathaus, das viel mehr als „nur“ das neue Domizil der Stadtverwaltung sein wird, im Herbst 2023 bezugsfertig sein.