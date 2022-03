Schwerpunktkontrollen der Paderborner Polizei in Hövelhof und Ostenland

Hövelhof/Delbrück

Bei Schwerpunktkontrollen in Hövelhof und Ostenland hat die Polizei am Mittwoch und Donnerstag zahlreiche Verstöße festgestellt. Für zehn Verkehrsteilnehmer war die Fahrt am Ort der Kontrolle vorbei.