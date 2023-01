Zentraler Bauhof des Kreises Paderborn soll im Sommer fertig sein

Im Oktober 2021 ist der Spatenstich für den neuen zentralen Bauhof des Kreises Paderborn im Eingangsbereich zum Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ in Paderborn-Elsen erfolgt. Auf dem A.V.E.-Gelände wird der Kreisbauhof in kompakter Bauweise nach klimafreundlichen Energie- und Umweltstandards errichtet. Im Sommer soll alles fertig sein.

Tag der offenen Tür am 10. September

Auf dem A.V.E-Gelände an der „Alte Schanze“ in Paderborn-Elsen überzeugten sich Landrat Christoph Rüther (Mitte) mit Bau-Dezernent Martin Hübner (Zweiter von rechts) und Kai Kugler (rechts) vom Planungsbüro Planquadrat und den Mitarbeitenden des Bauhofs über den Fortschritt auf der Baustelle.

Nun besichtigten Landrat Christoph Rüther und Baudezernent Martin Hübner gemeinsam mit den Bauhof-Mitarbeitenden die Baustelle. „Die Rohbauarbeiten sind soweit abgeschlossen und die Fassadenarbeiten schreiten voran. Im Inneren des Gebäudes wurden bereits die ersten Fliesen verlegt, alle weiteren Gewerke wie Elektro, Heizung und Sanitär liegen im Zeitplan“, erklärt der Projektleiter Kai Kugler vom Planungsbüro Planquadrat.

Auch an den Außenanlagen werde tatkräftig gearbeitet, so seien zum Beispiel die Pflasterarbeiten in der Fahrzeughalle und die der Parkplätze fast fertiggestellt und Teile der Umfahrten bereits asphaltiert. „Nach Plan wird der neue zentrale Baubetriebshof noch vor Jahresmitte fertig gestellt“, sagt Christoph Rustemeier vom Gebäudemanagement des Kreises. Im Mai soll das neue Gebäude bezogen werden.

Dann können dort neben den Betriebskolleginnen und -kollegen der drei noch bestehenden Kreisbauhöfe auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisstraßenbauamtes aus dem A.V.E.-Verwaltungsgebäude in den benachbarten Kreisbauhof einziehen. Die noch bestehenden, jedoch sanierungsbedürftigen Bauhöfe in Lichtenau, Büren-Harth und Paderborn-Klausheide werden durch diesen zentralen Bauhof ersetzt.

„Vorfreude ist spürbar“

„Die Vorfreude und Motivation der Kolleginnen und Kollegen ist spürbar“, erklärt Landrat Christoph Rüther, nachdem er sich gemeinsam mit den Mitarbeitenden selbst vom Baufortschritt überzeugt hat. „Hier entsteht ein modernes, ökologisches und nachhaltiges Gebäude. Ich freue mich schon jetzt auf die Fertigstellung“, sagt der Landrat weiter.

Martin Hübner, zuständiger technischer Dezernent des Kreises Paderborn und A.V.E.-Betriebsleiter, rät allen Bürgerinnen und Bürgern, sich schon jetzt folgenden Termin zu notieren: „Am Sonntag, 10. September 2023, planen wir ein großes Kreisbauhoffest. Neben der Einweihung des Gebäudes wird es viele Informationen und Angebote vor Ort geben.“

Eckdaten zum Gebäude

Auf dem etwa 1,7 Hektar großen Baugelände, das der Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises (A.V.E.) zur Verfügung stellt, entsteht ein Hauptgebäude mit Verwaltungs- und Betriebsbereich in Holzbauweise, Fahrzeughalle, Werkstatt/Materiallager sowie eine Waschhalle für die Einsatzfahrzeuge. Als separater Bereich kommen eine Salzhalle, ein Hackschnitzellager zur Wärmeversorgung sowie eine wasserschonende Zisternennutzung für Brauch- und Löschwasser hinzu.

Für die klimafreundliche und regenerative Bauweise sprechen unter anderem folgende Aspekte: Der Verwaltungsbereich wird als eigenständiger Baukörper in ökologischer Weise mit Massivholzwänden und -decken gebaut. Die Dachflächen auf den Betriebshallendächern werden flächendeckend mit Photovoltaikmodulen ausgestattet. Die Wärmebereitstellung wird über eine Holzhackschnitzelaufbereitung und -nutzung gewährleistet. Die Wärmebereitstellung wird mit dem vorhandenen Fernwärmenetz im Entsorgungszentrum zusammengeführt und effizient gesteuert. Die Niederschlagsmengen der Betriebsdachflächen werden in einer Zisterne gespeichert und als Brauchwasser genutzt.