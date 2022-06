Zeugnistelefon: Neue Stelle berät ab sofort Eltern und Schüler im Kreis Paderborn

Zum Ende des Schuljahres stehen bei vielen Familien wieder Themen rund um „Schule, Noten, Zeugnisse und Co.“ im Fokus. Am Zeugnistelefon werden sie nun auch im Kreis Paderborn von Schulpsychologen wie Andreas Neuhaus bei ihren Anliegen beraten.

Interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler erreichen die Regionale Schulberatungsstelle telefonisch unter der Telefonnummer 05251/3087710 oder nach Vereinbarung auch persönlich an der Riemekstraße 160 in Paderborn.

„Die meisten Noten sind so kurz vor Ferienbeginn vermutlich keine allzu große Überraschung mehr“, vermutet der Leiter der Beratungsstelle Andreas Neuhaus. Alle Beteiligten haben nach einem weiteren, coronageprägten Jahr Ferien und Auszeiten verdient. Deshalb sei es ratsam, „jetzt erst einmal zur Ruhe zu kommen“, so Neuhaus weiter. Er selber kennt aus eigener Erfahrung das Gefühl, auch mal „einen Hänger zu haben“ und an einer Vier entlang zu schrappen und darunter zu landen. Bei allem Ärger und Bauchgrummeln über schlechte Noten gelte in jedem Fall für die Eltern, das Kind grundsätzlich für die guten Leistungen zu loben, die es erbracht hat. „Denn nicht immer spiegelt die Note auf dem Papier die tatsächlichen Anstrengungen des Kindes aus dem Unterricht wieder.“

Wenn die Ferien dann zu Ende gehen, sei es klug, Themen anzupacken, die im letzten Schuljahr nicht so ganz geglückt sind und denen man sich künftig noch einmal etwas mehr Zeit widmen sollte. Tipps geben dabei gerne und jederzeit auch die Lehrerinnen und Lehrer. Denn die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule sei herausragend wichtig, betont der Schulpsychologe.

Den Eltern gibt Neuhaus abschließend mit auf den Weg, behutsam mit dem Nachwuchs zu reden und Vorwurfstöne - wenn möglich - herunterzuschlucken, „auch wenn es vielleicht manchmal schwer fällt“. Denn „Kinder und Jugendliche brauchen verlässliche Lernbegleiter an ihrer Seite, die sie auf dem Weg durch die Schulzeit ermutigen, unterstützen und ihnen Sicherheit geben“.