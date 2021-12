Ziel: Chronische Schmerzen verhindern

Die Spezialisten der Schmerztherapie des Brüderkrankenhauses St. Josef nehmen am so genannten Lopster-Projekt teil. Lopster steht für „Langzeitoutcome perioperativer Schmerztherapie“, soll heißen: Wie ist das Behandlungsergebnis, wenn Patienten vor, während und nach einer Operation schmerztherapeutisch engmaschig betreut werden?

„Ein erheblicher Anteil der Patienten leidet nach einer Operation an starken akuten Schmerzen. Diese akuten Schmerzen tragen häufig zu Komplikationen bei und können in chronische Schmerzen übergehen“, erklärt PD Dr. Torsten Meier, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie. Über die Qualität der perioperativen Versorgung sei bislang wenig bekannt in Deutschland.

Die Experten der Lopster-Studie wollen herausbekommen, wie häufig akute Komplikationen und langfristige Folgeerkrankungen nach einer OP auftreten. Weiterhin untersucht das Projekt, ob es einen Zusammenhang zwischen perioperativen Schmerzen sowie schmerztherapeutischen Behandlungen und Komplikationen gibt und ob sich die verschiedenen perioperativen Schmerztherapieverfahren hinsichtlich der Komplikationsrate und der Häufigkeit langfristiger Folgeerkrankungen unterscheiden. Hierzu werden Sekundärdaten der gesetzlichen Krankenversicherung für die Untersuchung der perioperativen Schmerztherapie erschlossen und analysiert.

In zwei Studien werden die Daten der beiden Schmerzregister „Qualitätsverbesserung in der postoperativen Schmerztherapie“ (QUIPS) und „Netzwerk zur Sicherheit in der Regionalanästhesie & Akutschmerztherapie“ (net-ra) des Jahres 2021 mit den Daten der Barmer verknüpft. Durch den Vergleich zwischen den Daten der Barmer und den Registerdaten wird geprüft, wie gut Informationen zu perioperativen Schmerztherapieverfahren in den Krankenversicherungsdaten abgebildet werden und ob die Untersuchung von Krankenversicherungsdaten valide Aussagen über die durchgeführten Verfahren ermöglicht. In einer dritten Studie wird über die Jahre 2010 bis Ende 2021 dann die Wirkung verschiedener perioperativer Schmerztherapie-Verfahren anhand rund einer Million Krankenkassen-Fälle jährlich analysiert.

Das Projekt wird für dreieinhalb Jahre mit insgesamt circa 1,1 Millionen Euro gefördert. „Wir freuen uns, an einem wegweisenden Projekt zur schmerztherapeutischen Forschung teilzunehmen. Damit leisten wir einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer guten Schmerztherapie rund um eine Operation. Die Patienten profitieren davon“, so Dr. Indira Ruch, Oberärztin in der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie.