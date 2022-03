Zigarettenkippe setzt Couch in Brand

Bad Lippspringe

Nach einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Detmolder Straße musste der Wohnungsmieter am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei löste der Rauchmelder in dem zwischen Hölscher Siedlung und Heideweg gelegenen Mehrparteienhaus gegen 10.40 Uhr aus.