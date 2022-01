Zu viel Vertrauen ins Krypto-Handy

Es ist schon ein Kreuz mit der Kryptografie. Was die Kommunikation von Kriminellen sicherer machen sollte, erwies sich als Bumerang. Auch für einen 30-jährigen Paderborner hat es jetzt ein Nachspiel hinter Gittern, dass er sich auf die Benutzung des so genannten Encro-Chats einließ: Seine Rauschgiftgeschäfte konnten von Drogenfahndern überwacht werden, nachdem die französische Polizei die Software der Krypto-Handys geknackt hatte.

So ganz wurde die 1. große Strafkammer aus dem Familienvater nicht schlau: Er gestand, in Paderborn und Umgebung mit Drogen gehandelt zu haben, wollte aber nicht sagen warum und ob er selbst Betäubungsmittel konsumiert. Aufgeflogen war er im Zuge der Ermittlungen gegen die Dealer-Gruppe um einen 33-Jährigen aus Bad Lippspringe: Der war in den Fokus der Polizei geraten, nachdem im Sommer 2020 die französische Polizei den Encro-Chat geknackt hatte – eine Kommunikationssoftware, mit der Kriminelle in der Sicherheit, nicht überwacht werden zu können, ihre Geschäfte organisiert hatten. Der Lippspringer und zwei Mittäter waren im August 2021 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie von Paderborn aus Abnehmer in halb Deutschland mit mehreren hundert Kilogramm Marihuana, hunderten von Litern Amphetamin-Öl und weiteren illegalen Drogen beliefert hatten. Und zu diesen gehörte auch der 30-Jährige, der jetzt im Landgericht auf der Anklagebank saß.