Zwei Kandidatinnen aus OWL bei „Germany's next Topmodel“

Die Castingshow „Germany‘s next Topmodel" startet in die 18. Runde. Heidi Klum (Mitte) empfängt als Gäste unter anderem Designer Peter Dundas und Supermodel Winnie Harlow. Auch zwei junge Frauen aus Paderborn und Bielefeld sind in dieser Staffel mit dabei.

Wenn die Staffel ab 16. Februar bei Pro7 ausgestrahlt wird, konkurrieren Somajia (21) aus Bielefeld und Jülide (23) aus Paderborn mit 27 Rivalinnen um den Einzug ins Finale, das am 8. Juni steigen soll.

Somajia aus Bielefeld

Einzelhandelskauffrau Somajia, die liebend gerne tanzt, nennt das Supermodel Naomi Campbell als ihr Vorbild. Die Bielefelderin setzt für ihren Traum alles auf eine Karte. Eigentlich stand ihre Ausbildung als Operationstechnische Assistentin kurz bevor, aber die 21-Jährige bevorzugte eine Teilnahme an der Castingshow. Ihre große Leidenschaft ist das Tanzen. Sie tanzt in Clubs und auf Veranstaltungen und verdient sich damit etwas dazu. Somajias Eltern kommen beide aus dem Togo. Wenn die gelernte Einzelhandelskauffrau aus dem Haus geht, muss ihr Outfit perfekt sein.

Jülide aus Paderborn

Jurastudentin Jülide will beweisen, dass sie als „junge Frau mit Migrationshintergrund und nicht perfekten Modelmaßen als Curvy-Model erfolgreich sein kann“. Die 23-Jährige treibt in ihrer Freizeit gerne Sport und engagiert sich ehrenamtlich im Tierheim. Am Wochenende geht sie gerne mit ihrer Oma in der Stadt spazieren, trifft sich mit ihrer besten Freundin und bereitet ihre To-Do-Liste für die kommende Woche vor.

Staffel 18 beginnt in Los Angeles

Ein filmreifer Start für „Germany's Next Topmodel“ 2023, denn Staffel 18 wird nicht etwa in Deutschland beginnen, sondern direkt in der Stadt der Engel. In Los Angeles trifft Heidi Klum auf die 29 neuen Kandidatinnen. Wie der Sender nun verrät, werden die Frauen hier auch ihre erste Fashionshow laufen.

Nach der Kollaboration mit Rapper Snoop Dogg im vergangenen Jahr wurde über den diesjährige Opener im Vorfeld viel gemunkelt. Ein erster Trailer zur 18. Staffel „Germany's Next Topmodel“ schafft nun Klarheit. Heidi Klum tanzt zu den Tunes der US-amerikanischen Popsängerin Pink. Zum Song „Never Gonna Not Dance Again“ hüllt sich das Supermodel in ein kunterbuntes Kleid und gibt eine lockerleichte Tanzeinlage zum Besten.