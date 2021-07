Zwei Männer bei Arbeitsunfällen in Büren und Paderborn schwer verletzt

Bei Arbeitsunfällen im Kreis Paderborn sind am Mittwoch zwei Männer (52/79) schwer verletzt worden. Der eine Unfall ereignete sich in Büren, der andere in Paderborn. Das teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Ein 52-jähriger Gabelstaplerfahrer war den Angaben zufolge gegen 8.10 Uhr in der Lagerhalle eines Betriebes in Büren am „Oberen Westring“ mit Ladearbeiten an einem Hochregal beschäftigt. Polizeisprecher Michael Biermann: „Dabei klemmte er eine Hand zwischen Stapler und Regal ein und zog sich schwerste Handverletzungen zu.“ Der Rettungsdienst brachte ihn für eine Notoperation in ein Krankenhaus nach Paderborn.

Gegen 10.30 Uhr arbeitete ein 79-jähriger Angestellter einer Installationsfirma an einem Werbemast mit Uhren, der in Paderborn im Bereich der Kreuzung Am Westerntor/Ecke Friedrichstraße steht. „Er hatte die Installationsklappe am Mast geöffnet“, sagte Biermann. Bei Arbeiten an den Kabeln kam es dann zu einem so genannten Lichtbogen, der den Mann aus Herford traf und schwer verletzte. Ein Notarzt versorgte den Verletzten am Unfallort. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei sicherte die Unglücksstelle. Die Stadtwerke schalteten den Strom an der Werbesäule ab und beseitigten weitere Gefahren.