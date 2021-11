Im Kreis Paderborn hat es erneut zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Das vermeldete das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW am Samstag auf seiner Homepage. Seit Pandemiebeginn sind nun 173 Todesfälle im Kreis Paderborn zu beklagen.

Die Corona-Lage im Kreis Paderborn am Wochenende, 27./28. November: Inzidenz am Sonntag bei 278,3

Die Kreisverwaltung hatte, wie berichtet, am Freitag bereits zwei Todesfälle bekannt gegeben.

Die Paderborner Inzidenz bewegte sich von 295,5 am Samstag auf 278,3 am Sonntag, was 858 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen entspricht. Der Blick in die Paderborner Nachbarkreise ergab nach LZG-Angaben am Sonntag folgendes Bild: Gütersloh 342,6, Hochsauerlandkreis 183 – Höxter 190,4 – Lippe 235,2 – Soest 190,4.

Das DIVI-Intensivregister gab am Sonntag für den Kreis Paderborn an, dass 62 von 68 Erwachsenen-Intensivbetten belegt waren (16 Covid-Fälle, davon 10 invasiv beatmet; Stand: 28. 11., 13 Uhr).