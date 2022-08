Zwei 83 Jahre alte Männer (aus Delbrück und Bad Lippspringe) sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Seit Pandemiebeginn sind nun 227 Todesfälle zu beklagen. Zuletzt war ein Todesfall Anfang vergangener Woche bekannt gegeben worden.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstagmorgen für den Kreis Paderborn eine Wocheninzidenz von 433 (-29,8) ausgewiesen (Stand: 0 Uhr). Das entspricht 1335 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn beträgt laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) nun 97.663 – 325 mehr als am Vortag. 319 neue Fälle datiert die Einrichtung in Bochum auf Mittwoch (siehe unten: Melde- und Übermittlungsverzug). Laut Kreis stammen überproportional viele neue Fälle, rund zwei Drittel, aus der Stadt Paderborn (Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag jeweils 11 Uhr).

Am Mittwoch lag die vom RKI tagesaktuell gemeldete Inzidenz bei 462,8, am Donnerstag vor einer Woche bei 593,5 und am Donnerstag vor einem Monat bei 712,5. Das LZG schätzt die Anzahl der aktuell Infizierten im Kreis auf 3900 (+/- 0).

Das DIVI-Intensivregister gibt für den Kreis Paderborn an, dass 50 von 62 Intensivbetten belegt sind – 0 mit Corona-Fällen (Stand: 4.8., 13.15 Uhr). Insgesamt werden laut Kreis zurzeit 35 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt.

Inzidenzwerte

Der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen liegt am 4. August bei 435,7 (Vortag: 440,4) und in Deutschland bei 451,3 (477,9). Der Blick in die Paderborner Nachbarkreise ergibt nach LZG-Angaben folgendes Bild: Gütersloh 419,4 (Vortag: 412,5) – Hochsauerlandkreis 411,9 (422,7) – Höxter 405,1 (416,5) – Lippe 407 (416,8) – Soest 277,4 (285).

Der Inzidenzwert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Seit Pandemiebeginn sind im Kreis Paderborn 227 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen.

Blick auf die Altersgruppen

Nach Angaben des LZG sieht die Inzidenz im Kreis Paderborn wie folgt bei den verschiedenen Altersgruppen aus (gerundet; Stand: 4.8., 0 Uhr)

0 bis 4 Jahre: 102

5 bis 9 Jahre: 127

10 bis 14 Jahre: 218

15 bis 19 Jahre: 260

20 bis 24 Jahre: 381

25 bis 29 Jahre: 620

30 bis 34 Jahre: 606

35 bis 39 Jahre: 716

40 bis 44 Jahre: 668

45 bis 49 Jahre: 647

50 bis 54 Jahre: 530

55 bis 59 Jahre: 503

60 bis 64 Jahre: 460

65 bis 69 Jahre: 342

70 bis 74 Jahre: 255

75 bis 79 Jahre:141

80 bis 84 Jahre: 230

85 bis 89 Jahre: 372

90+: 376

Quellen: Robert-Koch-Institut (RKI), Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG), Kreis Paderborn

Impfungen

Impfungen in der Impfstelle des Kreises Paderborn in der Sälzerhalle in Salzkotten in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz:

geimpft wird mittwochs und donnerstags von 10 bis 16 Uhr sowie freitags von 12 bis 18 Uhr

durchgeführt werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen (erste und zweite Booster-Impfung)

jeder kann spontan vorbeikommen und sich impfen lassen (während der Öffnungszeiten)

wer möchte, kann einen Termin buchen

aus Gründen des Infektionsschutzes ist in der Impfstelle eine FFP2-Maske zu tragen

weitere Infos: kreis-paderborn.de/impfen

Hintergrund

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus in OWL, Deutschland und auch weltweit lesen Sie im Newsblog des WESTFALEN-BLATTES.

Das Infotelefon des Paderborner Kreisgesundheitsamts ist bei Fragen zu Corona, Impfungen und Quarantäne von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 zu erreichen. Rückrufwünsche können jederzeit per E-Mail unter [email protected] hinterlassen werden.

www.kreis-paderborn.de/corona

www.kreis-paderborn.de/impfen

www.kreis-paderborn.de/schnelltest

Patienten mit Verdacht auf Corona können sich außerhalb der Öffnungszeiten der Hausarztpraxen an den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung, Telefon 116117 wenden. In Notfällen wie Atemnot oder starke Schmerzen im Herzbereich oder Brust sollte sofort der Notruf 112 gewählt werden.

Unter www.corona-schutzimpfung.de ist ein Informationsangebot abrufbar, das bundeseinheitliche Informationen rund um die Schutzimpfung bereithält. Unter der Rufnummer 116117 werden Fragen rund um Corona-Schutzmaßnahmen und die -Schutzimpfung beantwortet – kostenlos, sieben Tage pro Woche, von 8 bis 22 Uhr.

Hier informiert die Bundesregierung zum Coronavirus und zur Corona-Schutzimpfung, und hier das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona

(Coronaschutzverordnung in der bis zum 7. August gültigen Fassung)

(Coronaschutzverordnung in der ab dem 8. August gültigen Fassung)

Stichwort: Melde- und Übermittlungsverzug

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW führt zum Meldeprozess auf seiner Website folgendes aus: „Dargestellt wird der jeweilige Meldestand, den die Gesundheitsämter entsprechend den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) anhand der örtlichen Meldungen feststellen und an das LZG übermitteln. Das LZG seinerseits leitet die Daten täglich im Laufe des Abends an das Robert-Koch-Institut (RKI) weiter, beide weisen einmal täglich zum Tageswechsel einen aktualisierten Stand aus. Dieser mehrstufige Meldeprozess ist vor allem in den örtlichen Gesundheitsämtern arbeits- und zeitaufwändig und unterliegt einer ständigen Qualitätssicherung. Daher kommt es immer wieder vor, dass die Angaben auf der örtlichen, der Landes- und der Bundesebene nicht vollständig deckungsgleich sind. Insbesondere ist es möglich, dass vor Ort bereits Informationen vorliegen, die noch nicht im Meldewesen weitergeleitet wurden.“

Das Robert-Koch-Institut (RKI) dazu: "Für die Gesamtzahl pro Bundesland/Landkreis werden die den Gesundheitsämtern nach Infektionsschutzgesetz gemeldeten Fälle verwendet, die dem RKI bis zum jeweiligen Tag um 0 Uhr übermittelt wurden. Für die Darstellung der neuübermittelten Fälle pro Tag wird das Meldedatum verwendet – das Datum, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst hat. Zwischen der Meldung durch die Ärzte und Labore an das Gesundheitsamt und der Übermittlung der Fälle an die zuständigen Landesbehörden und das RKI können einige Tage vergehen (Melde- und Übermittlungsverzug). Jeden Tag werden dem RKI neue Fälle übermittelt, die am gleichen Tag oder bereits an früheren Tagen an das Gesundheitsamt gemeldet worden sind. Diese Fälle werden in der Grafik Neue COVID-19-Fälle/Tag dann bei dem jeweiligen Datum ergänzt." Der genaue Infektionszeitpunkt der gemeldeten Fälle kann in aller Regel nicht ermittelt werden. Das Meldedatum an das Gesundheitsamt spiegelt daher am besten den Zeitpunkt der Feststellung der Infektion (Diagnosedatum) und damit das aktuelle Infektionsgeschehen wider. Durch den Meldeverzug sind die Daten die letzten Tage in der Grafik noch unvollständig und füllen sich mit den in den kommenden Tagen nachfolgend übermittelten Daten auf.

Da die offizielle Corona-Inzidenz des RKI für den Kreis Paderborn nicht mehr das Infektionsgeschehen abbildete, wurde Ende Januar 2022 das Meldeverfahren des Kreises ans LZG verändert. „Bei dem derzeitigen Infektionsgeschehen schaffen wir es nicht mehr, alle Fälle mit Meldebogen an das LZG zu übermitteln. Wir haben uns deshalb darauf verständigt, erst einmal nur die Fallzahlen zu senden, und die Meldebögen im Nachgang nachzureichen“, sagte die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, Dr. Constanze Kuhnert, am 27. Januar. Vom LZG gehen die Fälle ans RKI. Das Paderborner Kreisgesundheitsamt konzentriere sich "angesichts der derzeit explodierenden Zahlen auf seine originäre Aufgabe, die Eindämmung des Pandemiegeschehens", hieß es im Lagebericht des Kreises vom 3. Februar. Nach der Veränderung des Meldeverfahrens stieg die Inzidenz stark an und bildete das Infektionsgeschehen laut Kreis wieder ab.