Zweijährige nach Glätteunfall verstorben

Der tragische Glätteunfall am Donnerstagnachmittag auf der L755 zwischen Altenbeken und Neuenbeken hat ein zweites Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte, ist nun auch das zweijährige Mädchen verstorben.

Auf schneeglatter Straße sind am Donnerstag bei einem Unfall zwischen Altenbeken und Neuenbeken zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde auch ein Spezialteam aus Bielefeld angefordert. Mit einem speziellen 3D-Laserscanner und den „weißen Bällen“ wurde die Situation digital erfasst.

Das schwerst verletzte Mädchen schwebte am Freitag noch in akuter Lebensgefahr. Sie war nach dem Unfall im Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag sie nach Polizeiangaben im Laufe des Freitags ihren schweren Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 19-Jähriger am Donnerstag auf der L 744 in Richtung Altenbeken auf Schneeglätte ins Schleudern und in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte ein 29-Jähriger mit seinem Wagen frontal gegen die Fahrerseite des querstehenden Opel Kombi. Die Feuerwehr konnte den 19-Jährigen nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen.



Die zweijährige Tochter des 29-Jährigen saß laut Polizei auf der Rückbank gesichert in einem Kindersitz. Der Vater erlitt einen Schock, konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Alle drei Unfallbeteiligten kommen aus Altenbeken.