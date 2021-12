Zwölf Tote im Straßenverkehr 2021

In diesem völlig zerstörten Audi sind am 8. August zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren tödlich verunglückt.

Ganz Leiberg trauert, als am Samstag, 4. Dezember, sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet, dass in der Nacht ein Mercedes mit drei Insassen auf der K34 verunglückt ist. Der 31-jährige Fahrer und sein 27-jähriger Beifahrer vorn im Auto sterben an der Unfallstelle. Der 21-jährige Mitfahrer im Fond kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die drei jungen Männer sind bekannt durch ihre Aktivitäten im FSV Bad Wünnenberg/Leiberg.

Ein weiterer tragischer Unfall ereignet sich am 25. Oktober auf dem Kiliansdamm bei Delbrück-Boke. Ein 59-jährige Seatfahrer verliert beim Überholen die Kontrolle über sein Auto. Der Seat prallt gegen einen Baum. Der Fahrer stirbt.

Zwei weitere junge Männer verlieren in der Nacht zu Sonntag, 8. August, ihr Leben, als sie auf der Verner Straße mit ihrem Audi nach links von der Fahrbahn abkommen und gegen einen Baum schleudern. Die Insassen, 21 und 26 Jahre alt, können nur noch tot geborgen werden.

Schon zu Beginn des Jahres gibt es einen tragischen Unfall: Der Fahrer eines Transporters samt Anhänger verliert am 12. Januar auf dem Alten Hellweg bei Borchen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Ford schleudert gegen einen Baum, der Beifahrer (24) stirbt.

In diesem Jahr sterben auch zwei Fußgänger: Am 18. Juli erleidet ein 49-jähriger Mann tödliche Verletzungen, als er bei Rotlicht in Paderborn am Westerntor die Friedrichstraße überquert und von einem Auto erfasst wird. Am Abend des 29. Oktober läuft ein 69-Jähriger über die Neuhäuser Straße. Der Fahrer eines Linienbusses sieht den Mann und macht eine Vollbremsung. Obwohl der Bus den Fußgänger nicht berührt, stürzt der Passant und schlägt mit dem Kopf auf. Das Opfer stirbt im Krankenhaus.

In Bad Lippspringe erleidet am 29. Juni eine 69-jährige E-Bike-Fahrerin tödliche Verletzungen, als sie beim Überqueren der Straße mit einem Auto zusammenstößt. Und noch weitere Radler sterben: Am 24. Februar wird in Sennelager ein Radfahrer (81) von einem Lastwagen erfasst. An Gründonnerstag verunglückt ein 86-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem Diebesweg, als er beim Abbiegen von einem Lieferwagen erfasst wird. Drei Wochen später erliegt er seinen Verletzungen.

Am 17. September wird ein 72-jähriger Pedelecfahrer aus Geseke (Kreis Soest) vor den Augen seiner Ehefrau auf der Hauptstraße (L636) in Salzkotten-Verne tödlich verletzt, weil ein Auto in den Gegenverkehr gerät.