Kreis soll Häuser übernehmen

Nieheim/Brakel

Die Förderschulen der Lebenshilfe in Eversen und Frohnhausen bleiben jeweils an Ort und Stelle. Der Kreis Höxter kauft die Gebäude und vermietet sie an die Schulträgerin weiter. Auf diesen Weg hat sich der Bildungsausschuss des Kreises in seiner jüngsten Sitzung mit überwiegender Mehrheit bei nur einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen verständigt. Das letzte Wort hat der Kreistag.

Von Sabine Robrecht