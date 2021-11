Kreis verschärft Kontrollen zu „3G“

Die Inzidenz im Kreis Minden-Lübbecke befindet sich weiterhin auf einem anhaltend hohen Niveau. Hierzu ist der Kreis Minden-Lübbecke bereits seit einigen Wochen in engem Austausch sowohl mit den Kommunen im Kreisgebiet als auch mit dem NRW-Gesundheitsministerium sowie weiteren Akteuren. Unter anderem wurden im Zuge dessen bereits dauerhaft regelmäßige Impfaktionen in der Stadt Espelkamp etabliert.

Der Kreis Minden-Lübbecke teilt zur Lage im Kreis weiter mit: „Das Infektionsgeschehen ist insgesamt diffus und lässt sich in dieser Schwere nicht auf bestimmte Einrichtungen, Ereignisse und Hotspots zurückführen.“ Nahezu alle Kommunen weisen demnach eine Inzidenz von mehr als 150 auf, besonders schwer ist das Infektionsgeschehen weiterhin in Espelkamp mit einer Wocheninzidenz von über 550 sowie in Lübbecke, Porta Westfalica und Preußisch Oldendorf mit einer Wocheninzidenz von über 300. Mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (Mags) wurde über verschiedene Maßnahmen gesprochen und in der Folge weitere Gespräche geführt. Der Kreis kündigt an, dass es künftig verschärfte Kontrollen der Einhaltung der 3G-Regeln in Gastronomie und Beherbergung geben wird, was vom Hotel- und Gaststättenverband, der Dehoga, unterstützt wird.

Landrätin Anna Katharina Bölling kündigt in Absprache mit dem Land Kontrollen in der Gastronomie an. Foto: Friederike Niemeyer

Mit den freikirchlichen Gemeinden hat der Kreis Gespräche geführt über Möglichkeiten, den Schutz vor Infektionen bei den Gottesdiensten zu verbessern. Gespräche gab es außerdem mit den Vertretern von Arbeitgebern – hier ging es um Möglichkeiten des Infektionsschutzes im betrieblichen Kontext. Auf Grundlage dieser Gespräche wird der Kreis erneut mit dem Ministerium über denkbare weitere Maßnahmen beraten.

Geprüft wird zurzeit auch die weitere Ausweitung von Impfangeboten für den Kreis Minden-Lübbecke.

Weiterhin gilt für positiv Getestete: Wer ein positives Testergebnis bekommen hat, für den gilt die sofortige Quarantäne. Gleichzeitig sollen sich positiv getestete Personen über einen Formularserver beim Gesundheitsamt direkt melden und müssen so nicht auf den Anruf warten. Hier geht's zum Formuler (<- klick!).