Kreis: „Vieles bleibt in Stufe 1 möglich“

Von heute an gelten wieder strengere Corona-Regeln im Kreis Höxter – Gastronomie innen und außen weiterhin geöffnet

Kreis Höxter

Die nächste Inzidenzstufe gilt ab Montag (26. Juli) im Kreis Höxter – und damit auch strengere Corona-Regeln. In der „Inzidenzstufe 1“ bleibe jedoch vieles möglich, so der Kreis Höxter. Das Tragen von Masken und die Rückverfolgbarkeit von Kontakten – insbesondere bei Zusammenkünften in Innenräumen – würden allerdings wieder zur Pflicht.

Von Harald Iding