Kreisen droht Millionenzahlung

Das sind die regionalen Verkehrsverbände in Westfalen-Lippe: Zweckverband Mobilität Ruhr-Lippe (ZRL), Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM), Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL), Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (nph) und Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS).

Als Mitglied im NWL müsste der Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL) 20 Prozent des Defizits tragen. „Laut unserer Satzung würden wir unsere Mitglieder damit belasten“, sagte der stellvertretender VVOWL-Geschäftsführer Heiko Rusche am Montag bei der Beiratssitzung in Bielefeld. Da der NWL von 35 Millionen Euro Defizit im Jahr 2023 ausgeht, kämen auf die Kreise Gütersloh, Herford, Minden-Lübbecke und Lippe sowie die Stadt Bielefeld insgesamt sieben und je 1,4 Millionen Euro zukommen. Auf den nhp könnten 2023 etwa 3,5 Millionen Euro entfallen.

2023, so der VVOWL, könne man eine Umlage auf die Mitglieder mit der eigenen Rücklage vermeiden. In den Folgejahren sei das nicht möglich. Für 2024 prognostiziert der NWL ein Minus von 72 Millionen Euro, das der VVOWL mit rund 14,5 Millionen Euro ausgleichen müsste. Also 2,9 Millionen Euro für jedes VVOWL-Mitglied. Die finanzielle Belastung für die vier Kreise und die Stadt Bielefeld könnte bis 2032 auf jeweils 5,7 Millionen Euro steigen, so die NWL-Berechnung.

„Der Nahverkehr ist so viel teurer geworden, dass wir das Angebot nicht mehr finanzieren können. Das könnte dazu führen, dass Leistungen abgebaut werden müssen“, sagte Rusche. Energiekosten und Inflation schlügen überall durch, auch im ÖPNV. Der VVOWL-Beiratsvorsitzende Uwe Hartmeier erklärte, dass „ein schlechterer ÖPNV die Verkehrswende ad absurdum führt“.

„Wenn der Bund finanziell nicht einspringen sollte, dann werden wir wohl sehr bald Abbestellungen von Nahverkehrsleistungen erleben“, sagte Rainer Engel vom Fahrgastverband Pro Bahn. Nach seiner Einschätzung träfe die Reduzierung der Verbindungen vor allem Linien, die heute halbstündlich fahren. Rettung verspreche nur mehr Geld von Bund und Land. Deswegen müsse jetzt Druck auf die Politik gemacht werden – mit Schreiben an die Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten in OWL. Engel riet zum möglichst schnellen Vorstoß: „In den Ministerien wird jetzt die Finanzierung des 49-Euro-Tickets durchgerechnet. Da dürfen wir mit unseren Forderungen für den ÖPNV nicht zu spät sein.“