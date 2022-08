Kreisfamilienzentrum zieht im Oktober um

Für Ewelina Czerwiec-Fromm, Leiterin des Kreisfamilienzentrums, steht Anfang Oktober der Umzug aus dem ehemaligen Hausmeisterhaus des Gymnasiums in das Gebäude der Volkshochschule an der Kirchstraße 2 an. Gut möglich, dass für die Besucher dann auch wieder Maskenpflicht in geschlossenen Räumen gilt.

Foto: Dirk Heidemann