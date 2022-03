Kreishandwerkerschaften Bielefeld und Gütersloh fusionieren

Größte Arbeitgebervertretung des Handwerks in Ostwestfalen-Lippe

Ab Juli werden dann 47 Fachinnungen für rund 70 Handwerksberufe in Bielefeld und im Kreis Gütersloh über eine gemeinsame Geschäftsführung verfügen. Fast 2400 Mitgliedsbetriebe gehören der neuen Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld an.

„Die Fusion ist inspiriert von dem Gedanken, Verwaltung, Beratung und berufliche Bildungsangebote zusammenzuführen. Wir wollen so das Dienstleistungsangebot stärken“, sagt Georg Effertz, derzeitiger Vorstandsvorsitzender der Kreishandwerkerschaft Gütersloh. In vielen Bereichen arbeite man bereits seit Jahren erfolgreich zusammen, etwa in der beruflichen Bildung.

„Unser Ziel ist es, zukunftsfähige Strukturen zu schaffen“, sagt Frank Wulfmeyer, aktuell Vorsitzender und Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Bielefeld. „Dabei sind wir in der guten Position, uns als starke Partner auf Augenhöhe gegenseitig zu verstärken.“

Geschäftsstellen in beiden Städten

Die Fusion ermöglicht künftig neue Dienstleistungen, die über das Tarifgeschäft, Ausbildungs- und Rechtsberatungen hinausgehen. Die künftige Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld mit ihren 25 Mitarbeitern wird in beiden Städten Geschäftsstellen unterhalten, „um nah an den Mitgliedern und der Politik zu bleiben“, betonen die beiden Kreishandwerksmeister Effertz und Wulfmeyer. Beide wollen die künftige Handwerksvertretung als Doppelspitze führen.

Es entsteht die größte Arbeitgebervertretung des Handwerks in ganz Ostwestfalen-Lippe. Mit einer Gesamtlohnsumme der Mitgliedsbetriebe von etwa eineinhalb Milliarden Euro gehören diese zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Fast 4200 Auszubildende lernen hier ihr Handwerk.

Kreishandwerkerschaften sind Gesamtinteressenvertretungen der im jeweiligen Landkreis organisierten Innungen. Die Innungen sind tariffähige Zusammenschlüsse von Arbeitgebern eines Handwerksberufes. Sie basieren auf freiwilliger Mitgliedschaft.