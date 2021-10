Kreißsaal eine gute Woche dicht

Durch die akut entstandene Personalknappheit im Bereich der Hebammen sehe sich das Klinikum zu diesem bedauerlichen Schritt gezwungen, um Einbußen in der Sicherheit von Mutter und Kind sowie Engpässe bezüglich der gewohnten Versorgungsqualität zu vermeiden, heißt es in einer Pressemitteilung von Freitagabend. In dieser Zeit seien keine Aufnahmen zur Geburt möglich. Geplante Kaiserschnittentbindungen fänden allerdings weiterhin wie geplant statt. Auch auf der Wochenbettstation sei der Betrieb gewährleistet.

