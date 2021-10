Kreistag gibt einstimmig grünes Licht

Bad Oeynhausen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag in Bad Oeynhausen ein klares Signal mit Blick auf die Neustrukturierung der Mühlenkreiskliniken (MKK) mit zwei geplanten Neubauten in Bad Oeynhausen und im Lübbecker Raum gegeben. Einstimmig sprach er sich dafür aus, dazu beim Land einen Antrag auf Förderung aus Mitteln des Bundesstrukturfonds II zu stellen. Bis Mitte November muss er vorliegen. Am Mittwoch entscheidet final nun der MKK-Verwaltungsrat.

Von Claus Brand