Kreistag stimmt Sparkassen-Fusion zu

Nach Aufnahme von Versmold in Gütersloh: SPD und Grüne üben Kritik an fehlendem Agieren des Landrates

Der Gütersloher Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag auch über das Aufgehen der kleine Stadtsparkasse Versmold in die große Sparkasse Gütersloh-Rietberg (zusammen 3,1 Milliarden Euro Bilanzsumme) abgestimmt, weil an letzterer der Kreis einen kleineren Anteil hat. Am Ende gab es 49 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen.