„Kreml-Propaganda ist erschreckend“

Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn distanziert sich von Putins Krieg in der Ukraine

Paderborn

Es war ein außergewöhnlicher Moment: In der letzten Sitzung des Integrationsrates am 29. März ergriff Alexander Wittmer stellvertretend für die Deutsch-Russische Gesellschaft (DRG) Paderborn das Wort und distanzierte sich unmissverständlich von Putins Krieg in der Ukraine.

Von Dietmar Kemper