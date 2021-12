Kreuzgang des Paderborner Doms wird zur Impfstelle

Paderborn

Der Kreuzgang des Paderborner Doms wird zum Ort des Geschehens. Wo im Zweiten Weltkrieg die Menschen Schutz vor Bomben suchten, können sich Frauen und Männer am Samstag, 11. Dezember, von 10 bis 17 Uhr gegen das Coronavirus schützen. „Wir werden alles wegimpfen, was uns unter die Nadel kommt, wir werden niemanden wegschicken“, kündigte Mandy Bittner-Schweter am Donnerstag bei einem Vorbereitungstermin an.

Von Dietmar Kemper