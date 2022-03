Kreuzungsampel am Heinz-Nixdorf-Ring wird modernisiert

Anlage in Paderborn wird am 21. März abgeschaltet – Baustellenampel regelt Verkehr

Paderborn

Aufgrund von Erneuerungsarbeiten wird die Ampelanlage an der L813 in Paderborn an der Kreuzung von Heinz-Nixdorf-Ring, Münsterstraße und Wilhelmshöhe am kommenden Montag, 21. März, abgeschaltet.