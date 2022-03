Krieg und Flucht verarbeiten

Die ersten Kinder sind an der Sekundarschule in Höxter angekommen. Schulsozialarbeiter Hans Esau (oben links) und Lehrer Andreas Köring begrüßen die neuen Mitschüler.

„Die neuen Mitschüler sind unendlich dankbar. Das hätten wir in dem Maße nicht erwartet. Wir werden sie nun Schritt für Schritt im Unterricht an Deutschland heranführen,“ stellte Schulleiter Uwe Scharrer gegenüber dieser Zeitung heraus. Die zuständigen Lehrkräfte Manuela Siegel und Andreas Köring sowie Schulsozialarbeiter Hans Esau, der russisch spricht und übersetzt, gehen von weiteren Aufnahmen an der Sekundarschule aus und freuen sich auf die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler an ihrer Schule.

Neues Zuhause

„Das Leben der Kinder hat sich von einer Sekunde auf die andere geändert. Sie haben den Krieg mit seinen schlimmsten Auswirkungen erlebt“, sagt der Schulleiter. Die Kinder und Jugendlichen hätten bei Verwandten, Freunden und Bekannten ein neues Zuhause gefunden. Die Organisation und schnelle Vermittlung eines geregelten Alltags zusammen mit der Verarbeitung von Flucht- und Kriegserfahrungen seien nun auch für die Sekundarschule eine große humanitäre Aufgabe. „Diese gehen die heimischen Schulen gemeinsam mit dem Kreis Höxter an“, stellte Uwe Scharrer heraus und spricht von einer „riesigen Gemeinschaftsaufgabe“.

Anspruchsvolle Aufgabe

Pädagogin Manuela Siegel hatte in den vergangenen Tagen die ersten Aufnahmen für die unteren Klassen organisiert. „Wir als Schulgemeinschaft werden die anspruchsvolle Aufgabe gut gestalten“, so Scharrer. Dabei werde der Schule die Digitalisierung helfen, denn die mobilen Tablets könnten blitzschnell das Tastatur-Layout und die Sprache der Benutzeroberfläche wechseln und so eine digitale Lernumgebung schaffen. Die Schülerinnen und Schüler würden zudem einmal wöchentlich online mit ihrer jeweiligen Heimatschule in ihrem Heimatland Ukraine in Verbindung stehen. „Die Kinder sind darüber sehr dankbar und bleiben so im Stoff“, stellt Uwe Scharrer heraus und sieht in dieser Verknüpfung etwas ganz Besonderes.