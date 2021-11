„Kriegsfreie Welt gibt es leider nicht“

„Der Volkstrauertag ist gleichermaßen ein Tag der Erinnerung und der Mahnung.“ Der stellvertretende Schlänger Bürgermeister Reinhard Richter hat in der offiziellen Gedenkrede auf dem Friedhof in Oesterholz vor den Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft gewarnt.

Reinhard Richter sieht Verantwortung bei jedem einzelnen – Willi Tornede legt jährlich Kranz in Kohlstädt nieder

Bei der Kranzniederlegung am Ehrenmal in Oesterholz (von links): Michael Zans, Reinhard Richter und Dr. Walther Husberg.

Die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sollten nicht vergessen werden. „Der Volkstrauertag“, so Reinhard Richter in seiner Rede, „muss für uns alle ein Ansporn sein, die richtigen Lehren aus der Geschichte Deutschlands und Europas zu ziehen“. Eine kriegsfreie Welt gebe es bis heute leider nicht. Leidtragende seien die Menschen in den betroffenen Ländern und Regionen – heute genau wie vor 80 oder 100 Jahren.