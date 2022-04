Krimi, Kandidaten, Knackpunkte

Drei Wochen bis NRW-Wahl: Was in Bielefeld wichtig ist

Bielefeld

Fünf Jahre sind eine lange Zeit, vor allem in der Landespolitik. Der große Sieger der Landtagswahl 2017 hieß in allen drei Bielefelder Wahlkreisen SPD, sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen. Doch seitdem gab es zwei weitere Wahlen, die so manches Kräfteverhältnis auf den Kopf gestellt haben.

Von Stephan Rechlin