Krimi: Mord in der Heimatstube

Wenn ein pensionierter Hauptkommissar zum Krimiautor wird, liegt die Vermutung nahe, dass die Story, um die es sich im Buch dreht, spannend und außergewöhnlich ausfällt. Und so ist es auch beim gerade erschienenen Erstlingswerk von Willi Austenfeld gekommen: „Mord in der Heimat­stube Ostenland“ hat der ehemaliger Leiter der Polizeistation Delbrück seinen Krimi genannt.

Willi Austenfeld (links) hat das erste Exemplar seines im Eigenverlag erschienenen Krimis „Der Tote in der Heimatstube“ dem Ostenländer Ortsheimatpfleger Willi Österdiekhoff (85) überreicht. Die beiden verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft.

Dass der 75-Jährige unter die Autoren gegangen ist, hat einen Auslöser, der gut 46 Jahre zurückliegt: 1975 wurde bei der Kiesförderung am Lippesee in Sande ein Schädel gefunden. Ein Paläontologe in Frankfurt untersuchte den Schädel und kam auf ein Alter von 27.400 Jahren. Eine Sensation! Wie sich allerdings später herausstellte, hatte dieser Wissenschaftler die Öffentlichkeit über das wahre Alter getäuscht. Der Schädel war nur ungefähr 200 Jahre alt.