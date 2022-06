Kriminelle haben BMWs im Visier

Letzteres war nun in der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag – also vom 12. auf den 13. Juni – in Bünde der Fall. Unbekannte machten sich in dieser Zeit an insgesamt drei BMWs, die an der Lange Straße, an der Fahrenhorststraße und an der Stadionstraße abgestellt waren, zu schaffen. Aus einem Wagen ließen die Diebe die Gangschaltung, das Lenkrad mit Navigationssystem und und das Radio mitgehen. Ein 3D-Display wurde aus einem anderen Auto ausgebaut. Lenkrad, Navigationssystem und Radio fehlten in einem weiteren Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die BMW-Besitzer entdeckten ihre ausgeschlachteten Autos am Montagmorgen zwischen 5 und 7 Uhr.

