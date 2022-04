Kripo Bielefeld geht von Brandstiftung aus

Bielefeld

Im Bielefelder Osten hatte es am Wochenende zweimal gebrannt. An der Straße Am Strebkamp ging am Freitagabend ein Schafstall in Flammen auf, sieben Tiere verendeten. Dann brannte es am Samstagnachmittag im Keller eines großen Wohnblocks am Gerstenkamp. Drei Menschen erlitten dort Rauchgasvergiftungen.

Von Jens Heinze