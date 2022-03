Kripo ermittelt: 500 Strohballen in Brand

Beverungen

Zu einem Großbrand sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen gerufen worden. An der Brakeler Straße in Beverungen-Tietelsen stehen oberhalb des Dorfes auf einem Feld gelagerte Strohballen in Flammen. Der Einsatz kann noch Stunden dauern. Die Kripo ermittelt.

Von Harald Iding