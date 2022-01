Kripo ermittelt nach Reizgasattacke

Bielefeld

War es Vorsatz oder ein Versehen? Dieser Frage geht die Kriminalpolizei nach, die die Reizgasattacke an der Gesamtschule Quelle untersucht. Am frühen Montagnachmittag war ein Reizgas versprüht worden, was ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdiensten erforderlich machte.

Kerstin Sewöster