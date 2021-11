Kripo ermittelt nach tödlichem Brand in Paderborn

Paderborn

Nach dem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienwohnhaus am Pohlweg, bei dem ein Hausbewohner (20) am Samstagabend tödliche Verletzungen erlitten hatte, hat die Kripo Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Das teilte die Paderborner Polizei am Montagvormittag mit.

- -