Kripo-Ermittler im Zeugenstand

Bielefeld

Vor dem Landgericht Bielefeld wird versucht, Hintergründe über die tödlichen Schüsse auf einen Brackweder Teestubenbetreiber am 8. Dezember 2021 aufzuhellen. Verdächtigt wird der 28-jährige Sinan K. des Totschlags an Memo K. sowie des versuchten Totschlags in vier tateinheitlich zusammentreffenden Fällen.

Von Volker Zeiger