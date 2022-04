Bielefeld

Nach den beiden Bränden am Wochenende in einem Schafstall und im Keller eines großen Wohnblocks sind die Ursachen weiter unklar. Wie Polizeisprecher Fabian Rickel sagte, habe die Kripo in beiden Fällen Sachverständige in die Ermittlungen eingeschaltet.

Jens Heinze