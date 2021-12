Krippe strahlt Hoffnung aus

Die Heilige Familie steht im Mittelpunkt der Krippe. Die Kirche in Corvey ist zwischen den Feiertagen geöffnet. Das Küsterehepaar Helga und Johannes Gritzo hat mit viel Liebe zum Detail die Krippe in Corvey aufgebaut. Helga Gritzo freut sich in diesem Jahr besonders über die großen Weihnachtssterne, mit denen sie die Kirche festlich geschmückt hat.

Foto: Kirchengemeinde Corvey