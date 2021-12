Krippenausstellung aus Berlin krönt Fest

Dr. Maria Dunkel hält einen schweren Terrakotta-Elefanten vor dem Schafstall der Abtei Marienmünster in den Händen. Ihr verstorbener Ehemann, der Berliner Bildhauer Joachim Dunkel (1925-2002), hatte eine Krippe mit Figuren geschaffen, die einmalig in Deutschland ist.

Die Figuren erzählen auf ihre Art die biblische Weihnachtsgeschichte und haben bereits in einigen Großstädten Deutschlands für Beifall gesorgt. Marienmünster ist die 16. Station. Die 100 außergewöhnlichen wie expressiven Figuren des 2002 verstorbenen Bildhauers sind von Heiligabend (24. Dezember) an erstmalig in der heimischen Region zu bewundern – natürlich passend im großen Schafstall in der Abtei Marienmünster.

Die zentralen Figuren mit Maria, dem Jesuskind, Josef sowie Ochs und Esel werden ergänzt von spannenden „Nebenschauplätzen“ der Bibelgeschichte und weltlichen Figuren, die den Betrachter zum Nachdenken und Schmunzeln anregen (wie zum Beispiel der Berliner Tanzbär und ein „Dieb“).

Hans Hermann Jansen von der Kulturstiftung Marienmünster und dem Netzwerk Klosterlandschaft OWL: „Als Quellgebiet der Kunst zeugt die Krippe des Künstlers Dunkel.“ Dieses über viele Spielzeiten hin angewachsene, einzigartige Ensemble besteht aus 100 farbigen Terrakotten, die auf einer ebenso ungewöhnlichen grünen „Fliesenbühne“ stehen. „Und diese Fliesen sind richtig schwer, wie auch die Figuren“, betont Dr. Maria Dunkel bei der Präsentation der Sonderausstellung, die noch bis einschließlich Sonntag, 9. Januar, dort in aller Ruhe bestaunt werden kann – bei freiem Eintritt.

Der Kulturstiftung ist es zudem gelungen, ein ebenso anspruchsvolles Rahmenprogramm mit Musikern und Solisten – in enger Kooperation mit der Sparkasse Höxter als Förderer – anbieten zu können. Die Ausstellung geht über die Weihnachtstage hinaus und ist jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Musikalischen Einlagen bilden an drei Wochenenden jeweils um 17 Uhr den Abschluss. Hier eine Übersicht der Veranstaltungen und die Tage, wo die rund fünf Meter breite Weihnachtskrippe öffentlich zugänglich ist (immer freitags bis sonntags): 24., 25. und 26. Dezember, dann am 31. Dezember, 1. Januar und 2. Januar sowie am 7. , 8. und 9. Januar (Finissage).

Das Musikprogramm: 31. Dezember (Anna Bergemann-Siegmund (Saxophon) und Eckhard Siegmund (Gitarre); 1. Januar Kara Pohlmann singt Songs zu „Peace on earth“; 2. Januar: Johanna König singt zeitgemäße Songs für eine moderne Krippe; 7. Januar Arien aus dem Gloria in D von Vivaldi (Solisten und Streicherensemble); 8. Januar Godelieve Schrama (Harfe) und Alexander Gebert (Violoncello) sowie 9. Januar das Frauenvokalensemble „canta filia“.