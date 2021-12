Krippengänge und kurze Christvespern

Heiligabend ohne Gang in die Kirche? Für viele Gläubige ist das kaum vorstellbar. Um auch in Corona-Zeiten der Nachfrage gerecht zu werden, setzt die Stephanusgemeinde in Hiddenhausen auf die 2G-Regel, beschränkte Besucherzahlen und kurze Formate, die dafür häufiger angeboten werden.

Foto: Arno Burgi/dpa