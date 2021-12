Krippenlandschaft als weihnachtlicher Blickfang in Oesterholzer Vorgarten

Viele Familien sitzen zu Weihnachten im heimeligen Wohnzimmer, wo sie eine kleine Krippe aufgebaut haben. Das ist jedoch nichts für Familie Römmich aus Oesterholz. Sie haben eine imposante Krippenlandschaft mit einer beachtlichen Länge von knapp zwei Metern in ihrem Vorgarten am Finkenweg 15 stehen.

In einem extra gebauten Stall, gut einsehbar von der Straße, erstrahlen Maria, Josef und das Jesuskind als Zeichen für das Weihnachtsfest. In den Abendstunden ist die XXL-Krippe sogar beleuchtet.

„Die Idee kam uns im vergangenen Jahr in der Corona-Zeit. Es gab ja keine Gottesdienste oder Weihnachtsmärkte – da fehlte uns allen etwas“, erinnert sich Katharina Römmich. „Da haben wir beschlossen, was zu unternehmen.“ Die 58-Jährige, die über viele Jahre die Kirche ihrer freikirchlichen Gemeinde schmückte, hatte noch passende Figuren. „Ursprünglich hatte ich diese mal für unsere Freikirche, zu der wir gehören, gekauft. Dort passten sie aber nicht so gut. Jetzt haben sie hier einen Platz gefunden.“ Den Stand hatte ihr Mann Heinrich, der früher eine Schuhmacherei in Schlangen leitete, errichtet.