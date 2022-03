Kritik am Abschuss der Nandus

Dass in den vergangenen Tagen zeitgleich zwei Nandus im Kreis Höxter unterwegs waren, wurde erst klar, nachdem es am Dienstag eine Nandu-Sichtung bei Daseburg gab, obwohl ein weiterer am Montagmittag bei Alhausen von einem Jäger waidgerecht erlegt worden war. „Es ist schon etwas kurios, dass die ursprünglich in Südafrika beheimateten Laufvögel unabhängig voneinander aus zwei verschiedenen Höfen ausgebrochen sind“, betonte Polizeisprecher Jörg Niggemann. Wie es dazu kommen konnte, sei bislang noch nicht zu klären gewesen.

