Kritik an der Krisenkommunikation

Kreis Höxter

Der fast 24-stündige Ausfall des Internets für Sewikom-Kunden in den Kreisen Höxter und Lippe hat am Mittwoch zu großen Diskussionen geführt. Am Mittwochmorgen funktionierte das Netz zunächst eingeschränkt wieder, ab mittags dann nach Angaben der Sewikom mit voller Bandbreite.

Von Meike Oblau