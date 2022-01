Kritik an neuer Linie-1-Planung

Bielefeld

Mit der Überarbeitung der Pläne zur Verlängerung der Stadtbahnlinie 1 waren Mobiel und Stadt vor allem den Forderungen der Bezirksvertretung Senne nachgekommen. Die hatte insbesondere den Zugriff auf private Flächen und den Wegfall von Abbiegemöglichkeiten aus der Brackweder Straße in angrenzende Nebenstraßen beklagt. Das Ergebnis der „optimierten Planung“, wie Mobiel sie nennt, fiel in der Senner Bezirksvertretung am Donnerstagabend gleichwohl nur auf gedämpfte Zustimmung.

Von Peter Bollig