Kritik an Quarantänemaßnahmen

Paderborn

Endlich Ferien! Die Reiselust der Menschen im Paderborner Land ist riesig. „Spanien und Griechenland sind sehr stark gefragt“, berichtet Tina Schmeding vom TUI-Reisecenter in der Rosenstraße. An der deutschen Küste sei derzeit so gut wie nichts mehr zu bekommen. Bei Türkei und Portugal gebe es hingegen Zurückhaltung.

Von Ingo Schmitz