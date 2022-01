Kritik an SPD und UHu

Seit etwa einer Woche tut sich so einiges in der Diskussion um die Grundschulstandorte in der Gemeinde Hüllhorst. Nachdem die SPD sich öffentlich für zwei Standorte ausgesprochen hatte, gab es Kritik für den Vorstoß von Seiten der Ratsfraktion FWG UHu. Nun äußert sich auch die CDU-Fraktion zum Vorgehen der SPD.

„Mit großer Verwunderung haben wir die Presseberichterstattung der letzten Tage verfolgt. Wir werden uns jetzt nicht inhaltlich mit den veröffentlichten Vorschlägen auseinandersetzen und uns auf keinen Fall an dieser unwürdigen Presseschlacht beteiligen. Insbesondere das Vorgehen der SPD zu diesem Thema zeigt leider wieder einmal, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht möglich ist“, schreibt Fraktionsvorsitzender Dirk Raddy.

Die CDU-Fraktion müsse daher feststellen, dass ihr Entschluss, dem Ältestenrat fernzubleiben, genau richtig gewesen sei. „Die SPD aber auch die FWG UHu positionieren sich öffentlich mit ihren Haltungen in der Frage der Grundschulentwicklung, obwohl noch letzten Donnerstag (am 13. Januar; Anm. d. Red.) alle Beteiligten, in einen vom Bürgermeister auf den Weg gebrachten Austausch, vertraulichen Umgang mit diesem wichtigen Thema zugesichert hatten“, so Raddy weiter. Dabei habe der SPD-Teilnehmer noch versichert, dass man bisher keine Entscheidung dazu getroffen habe. „Zwei Tage später ist dann in der Presse zu lesen, dass der SPD-Pressebericht bereits am selben Donnerstagabend eingegangen sei. Hier kann man, milde gesagt, den Eindruck bekommen, dass der Informationsfluss innerhalb der SPD nicht mehr richtig funktioniert“, kritisiert der CDU-Fraktionsvorsitzende.

„Die FWG beklagt nun diesen SPD-Taschenspielertrick und den damit verbundenen Vertrauensbruch zu Recht. Verhält sich dann aber hinsichtlich des abgesprochenen vertraulichen Umgangs mit dem Thema gleichermaßen. Natürlich nicht, ohne dabei wiederholt Dritte verantwortlich zu machen. Wenn jetzt die Dauer des Verfahrens kritisiert wird, müssen sich beide Parteien die Frage gefallen lassen, warum sie nicht schon 2020 eine Entscheidung getroffen haben“, schreibt Dirk Raddy in der Stellungnahme. Die Faktenlage habe sich nicht wesentlich verändert.

Die Positionierung der CDU-Fraktion in Fragen der Hüllhorster Grundschulentwicklung erfolge in dem im März stattfindenden Ausschuss für Bildung, Sport, Familie und Kultur und in der Ratssitzung. „Bis dahin werden wir unseren Weg der faktenbasierten Information konsequent weiterverfolgen. Die durch Corona erschwerte Durchführung von Veranstaltungen werden wir bei Bedarf kurzfristig über andere Medienkanäle kompensieren. Wir halten es nach wie vor für wichtig, dass die Entscheidungen der Politik für alle interessierten Bürger transparent und nachvollziehbar sind.“