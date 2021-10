Kritik an Verkehrssituation in und um Paderborn

Koch kritisiert unter anderem die vor wenigen Tagen geänderte Verkehrsführung zur A33 und die Sperrung der Auffahrt Paderborn-Zentrum. Wer aus der Innenstadt nach Delbrück fahren wolle, müsse einen deutlichen Umweg in Kauf nehmen und an der Alten Schanze sei eine Baustelle, die das Linksabbiegen verhindere.

Koch übt auch Kritik an der Situation auf dem Innenstadtring und den dortigen Staus. „Als der Sturm der B1-Schließung vorbei war, wurde der Verkehr auf der Detmolder Straße durch einen neuen Radweg aufgestaut. Dass der Radwegeausbau kommen muss, ist wichtig, aber die Pendler und Handwerker bekommen derzeit auch noch einen Rückstau am Inneren Ring zugemutet“, sagt Koch, der auch die Baustellenplanung zur Borchener Straße und zum Fürstenweg kritisiert.

In Sorge ist der MIT-Vorsitzende über die Pläne, zeitgleich Bahnhofstraße (Brückenbau), Friedrichstraße (Busstation) und Borchener Straße (Brückenabriss) zu sperren oder nur eingeschränkt nutzbar zu machen. Die MIT habe sich wegen der Verkehrsprobleme bereits an Landrat Christoph Rüther und Bürgermeister Michael Dreier gewandt, sagt Koch.

Für die Dauer der Vollsperrung der Bahnhofstraße regt Koch an, Neuhäuser- und Bahnhofstraße zu entlasten, indem die Friedrichstraße wieder vierspurig befahrbar würde. Die Bauarbeiten an der neuen Zentralstation sollten für diese Zeit nur an der Innenseite des Walls, ­also an der Westernmauer, durchgeführt werden.