Kritik, Enttäuschung, Wut – und Lob für Lehrer

„Wir setzen es um. Die angeordneten Veränderungen im PCR-Testverfahren sind machbar.“ Das sagt Beate Bee. Die Schulleiterin der „Schule an den sieben Quellen“ in Willebadessen kritisiert allerdings den späten Zeitpunkt der ­E-Mail-Mitteilung vom Schulministerium an die Grundschulen. Das sieht nicht nur die Rektorin aus Willebadessen so.

Die Klasse 3c der Grundschule am Nicolaitor in Höxter. Die Kinder sind auf das veränderte Testverfahren eingestellt.

„Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests wird an den Grundschulen verändert. Es ist keine Abgabe von Einzel-PCR-Rückstellproben an die Labore mehr vorgesehen“, so heißt es am späten Dienstag­abend um 22.15 Uhr in der E-Mail des NRW-Schulministeriums an die Schulleitungen.