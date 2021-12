Kritik-Tsunami nach RTL-Auftritt

Im Fadenkreuz der bundesweiten Medien nach nur einem abendlichen Fernsehauftritt und einigen kritischen, aber locker in die Kamera geplauderten Sätzen über die eigene Tochter: Sylvia Kooymans (56) hat seit ihrem TV-Debüt in Günther Jauchs RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ spezielle Erfahrungen gemacht, was es heißt, vor einem Millionenpublikum Einblicke ins Gefühls- und Privatleben zu geben.

„Seit Montagabend bekomme ich viele E-Mails und das Telefon bimmelt im Minutentakt“, berichtet die in der Wiesenstraße in Lüchtringen mit ihrer Familie lebende Hausfrau dem WESTFALEN-BLATT. Am Dienstagvormittag hatte sie den Shitstorm, den man auch durchaus als medialen Winterorkan einstufen könnte, noch gar nicht richtig wahrgenommen. Wilde Debatten in den sozialen Medien, Aufmacher in Boulevardblättern wie „Bild“ („Lästerkandidatin macht Zuschauer wütend“) und Kölner Express („Kandidatin lästert über eigene Tochter – anstrengend“); sogar RTL selbst sieht sich genötigt, eilig über die als außergewöhnlich betitelte Jauch-Kandidatin zu berichten. Den Kritik-Tsunami in sozialen Medien kann sich jeder Konsument ausmalen.