Kritischer Blick auf das Erotikgenre

Paderborn

Im Pollux-Kino, in der Diskothek Capitol und im Asta-Stadtcampus findet von Mittwoch, 29. September, bis Freitag, 1. Oktober, das Filmfestival „Paderporn“ statt. An drei Tagen will das Festival Gelegenheit bieten, insbesondere über Werke von Frauen, die das Erotikfilm-Genre kritisch reflektieren, zu diskutieren.