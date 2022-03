Kronenklauer auf Ladensuche in Bielefeld

Einzige Kinder- und Jugendbuchhandlung in OWL droht die Schließung

Helga Zumholte (links) und Sandra Diekmann hoffen, dass ihnen jemand ein neues, bezahlbares Ladenlokal für die einzige Kinder- und Jugendbuchhandlung in Ostwestfalen-Lippe anbietet.

Die Kronenklauer sind an der Ecke Arndtstraße/Am Goldbach zu finden. Rechts und links der kleinen Buchhandlung gibt einen Friseur, die Kneipe „Hugo‘s“ und das Floristik- Fachgeschäft „Blümchen“, gegenüber liegen Edeka und Aldi mit ihren Filialen unterm Ostwestfalendamm. Mitten in dieser Nische des täglichen Bedarfs tauchen plötzlich zwei Schaufenster auf, in denen sie alle vereint sind: Pippi Langstrumpf, der kleine Gorilla, Harry Potter, Petersson und Findus, Madita.